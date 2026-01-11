日本三大車商去年12月在華新車銷量下滑　跌幅均達雙位數

日媒1月10日引述數據顯示，日本三大車商2025年12月在中國的新車銷量全數下滑，跌幅均達雙位數。



日本共同網報道，消費者等待政府新的補貼政策並暫緩購車，對市場整體降溫產生影響。據9日公布的最新數據，日產汽車（Nissan）從11月的10.3%增長急煞車，較2024年同期減少22.7%至約5.79萬輛，時隔6個月銷量再次減少。

豐田（Toyota）去年12月銷量減少12.8%至約16.3萬輛，而本田（Honda）則減少40.3%至約6.67萬輛，兩者減幅均較上一個月擴大。前者已連續4個月減少，後者則連續23個月減少。

2024年11月30日，在曼谷舉辦的2024年泰國國際汽車展上，可以看到日本豐田汽車公司（Toyota Motors）標誌。（Getty）

從2025年全年數據來看，豐田銷量達178萬輛增長0.2%，為時隔三年實現增長；日產為65萬輛，減少6.3%；本田則賣出64萬輛，減少24.3%。

日產受益於投放「N7」等新純電動汽車（EV）車型，全年減幅較2024年的12.2%收窄。本田則因新車上市延期，銷量連續五年不及上年。

這張設計圖片拍攝於2025年7月28日，圖中顯示了日產汽車（Nissan）的標誌。（Reuters）

報道指，中日關係自去年11月惡化未引發大規模抵制購買行動，相關影響並不明顯，但中方持續批評高市早苗政府，或使部份消費者因此對購買日本汽車持謹慎態度。

本文獲《聯合早報》授權轉載

