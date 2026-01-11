伊朗示威｜外媒稱當地醫院有大量死傷者　特朗普：隨時準備介入

外媒1月10日報道，伊朗示威持續升級，並已蔓延至伊朗所有省份的100多個城鎮。醫生等消息人士稱，隨着示威激化，大量傷者被送到各地醫院，部份醫院因不堪負荷而陷入混亂。有當地目擊者稱，醫院有大量死傷者。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日在社交媒體發文，稱伊朗正「渴望自由」，美國隨時準備提供協助。



美媒10日報道，有數名身處德黑蘭的示威者透露，他們曾為了幫助一名在示威中受傷的男子，曾赴幾間不同的醫院尋求醫療協助，期間她們目睹醫院因要處理大量傷者而陷入混亂，部份醫院甚至出現屍體堆積如山的情況。

一名身處伊朗的醫生透過星鏈衛星聯繫英國廣播公司（BBC），稱德黑蘭主要的眼科專科中心法拉比醫院（Farabi Hospital）已進入危機模式，急診服務不堪重負。另一名身處當地的醫生透露，他們接受了大量傷者，其中不少人眼睛被擊中。

儘管外媒聲稱多人在9日晚的示威中死亡，但伊朗警方指德黑蘭當日無人死亡，有26棟建築物遭縱火，造成大面積破壞。

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普的3D列印微模型和伊朗國旗。（Reuters）

與此同時，特朗普10日在社交平台Truth Social發文聲援伊朗示威者，稱「伊朗正渴望自由，程度或許前所未見。美國已準備好伸出援手！」然而，他並未進一步說明細節。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）此前批評特朗普，稱其應專注於自己國家的問題。伊朗伊斯蘭革命衛隊10日發聲明，強調維護國安是「紅線」 。