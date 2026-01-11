伊朗示威擴大　2知名導演斥政府斷網　革命衛隊：維護國安是紅線

伊朗示威浪潮持續升級，有關注組織稱已有50名示威者和15名安全人員死亡，約2,300人被逮捕。伊朗知名導演約化巴納希（Jafar Panahi）及拉穌洛夫（Mohammad Rasoulof）1月10日發聯合聲明，批評政府透過切斷互聯網服務等手黎鎮壓示威。伊斯蘭革命衛隊（IRGC）同日警告，稱捍衛國家安全是「紅線」。



美媒10日報道，約化巴納希和拉穌洛夫在聲明表示，伊朗政府一方切斷了互聯網等國內的通訊路線，以切斷民眾之間的溝通管道。另一方面，它徹底封鎖了國內與外界的一切聯繫。他們稱：「經驗表明，採取此類措施旨在掩蓋鎮壓示威活動期間的暴力行為。」

他們對伊朗國內同胞、家人、同事和朋友的生命安全表達深切關注，並呼籲國際社會、人權組織和獨立媒體立即採取措施，透過開放通訊平台，為取得伊朗境內重要資訊提供便利，並密切關注伊朗的局勢發展。

化巴納希去年五月憑藉電​​影《這只是一場意外》（It Was Just an Accident，暫譯）在康城影展（Cannes Festival，又譯坎城影展、戛納電影節）奪得最高榮譽金棕櫚大獎。

拉蘇洛夫則憑電​​影《惡與他們的距離》（There Is No Evil）於2020年奪下柏林影展金熊獎，但伊朗政府在2024年以危害國家安全為由判處其入獄黎，他被迫逃離伊朗。

革命衛隊同日透過國家電視台發表聲明，指責有「恐怖分子」在過去兩晚襲擊了軍事和執法基地，並指有多名平民和安全人員死亡，公共和私人財產遭到縱火。

革命衛隊強調，維護1979年伊斯蘭革命成果及和安全是「紅線」；伊朗軍方也發表聲明，稱將保護國家利益、國家戰略基礎設施和公共財產。