韓國總統李在明訪華　為何要「打卡」上海？

對中國進行國事訪問的韓國總統李在明，於1月6日至7日到訪上海，並參觀日本殖民統治時期的大韓民國臨時政府舊址。



李在明就任總統後首次訪華選擇上海，是歷史情感、經貿往來、人文交流等多重因素共同作用的結果，邁出了兩國構築共同價值、深化政治互信、拓展務實合作的重要一步。

2026年1月7日，韓國總統李在明到訪上海魯迅公園，該處設有韓國抗日獨立運動人士尹奉吉生平事跡陳列室（李在明Facebook）

抗日記憶紐帶

2026年是大韓民國臨時政府上海舊址設立100周年。該舊址自1993年正式對外開放至今，已累計接待數百萬人次，包括多位韓國總統、總理及國會議長。韓方此番也明確表示，將在上海舉行紀念活動並回顧歷史意義。

自1992年中韓建交以來，訪問該舊址已成為韓國總統訪華的重要外交傳統。1992年中韓建交僅一個多月後，時任韓國總統盧泰愚便偕夫人到訪該舊址。2015年，時任韓國總統樸槿惠曾來到上海，為「大韓民國臨時政府舊址」展館更新啟用剪綵，進一步深化了這一歷史記憶載體的象徵意義。

李在明此番延續參訪大韓民國臨時政府舊址這一傳統，既是對民族獨立歷史的尊重，也希望通過重溫共同抗日歷史，強化中韓「抗日同志」的歷史紐帶，為雙邊關係注入情感根基。

2026年1月6日，李在明參觀上海的大韓民國臨時政府舊址。（李在明Facebook）

經貿合作門戶

上海是中國經濟金融中心和深度鏈接全球的國際大都市，也是韓國拓展對華合作的核心門戶，這也是李在明一行選擇參訪上海的現實考量。

大多數訪滬的外國政要會率領龐大的經貿合作團，在了解中國發展的同時，表達合作訴求，推動深化經貿往來。李在明也不例外，其此次訪華，有200餘名韓國企業家組成的龐大代表團隨行。

中國連續多年是韓國最大貿易夥伴，韓國也是中國最重要的經貿夥伴之一。據中方統計，2024年中韓貿易額為3280.8億美元（約25538.02億港元），同比增加5.6%。其中，上海及長三角地區與韓國的產業合作一直頗為緊密，是韓資企業佈局的核心區域之一。

上海在區域經濟合作、綠色低碳發展等領域的實踐，也與中韓擬推進的環境合作、第三方市場合作高度契合。有中國學者分析，中韓雙方此次有望在半導體、電動汽車和人工智慧等領域簽署多項諒解備忘錄。

李在明與機械人對話。（影片截圖）

人文交流窗口

「周五下班後直奔上海的短途旅行，成了韓國年輕人中的一股新風尚！」1月5日，李在明在北京出席中國—韓國商務論壇時表示，近期中韓兩國青年互訪日益活躍，成為近距離體驗彼此服務與文化的契機。

2026年1月5日，國家主席習近平（右）與韓國總統李在明（左）在北京人民大會堂會面時握手。（Reuters）

2024年11月中國對韓國公民實施免簽政策後，上海成為韓國遊客「周末短途遊」的首選目的地，也是他們直觀了解中國的第一扇窗口。在城隍廟品嘗小籠包、在豫園拍照留念、在大韓民國臨時政府舊址「打卡」等等，幾乎是韓國遊客到上海的「必遊路線」。

上海深厚的中韓文旅交流基礎，為李在明此次訪滬提供了堅實的民間支撐，也將進一步激發兩國間的人文交流活力。

自2025年6月上任以來，李在明始終重視改善中韓關係。此次李在明訪問上海，以歷史為切入、以互信為重心，向外界傳遞出韓國希望與中國構建穩定、可預測雙邊關係的明確信號，推動兩國合作邁向更高層次、更高質量的發展階段。

