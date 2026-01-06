瑞士酒吧新年大火40死逾百傷 5年未有防火安全檢查 市長道歉
撰文：成依華
出版：更新：
瑞士滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）的「星座」酒吧（Le Constellation）1月1日新年時發生大火，40人喪生、逾100人受傷。瑞士官員調查後發現，涉事酒吧過去5年未有接受防火安全檢查，市長就此致歉。
官員發現，該酒吧上次接受安全檢查已是2019年，意味自2020年後，年度安全檢查就沒有進行。市長Nicolas Feraud稱「我們深感抱歉，我們未能收到任何跡象顯示檢查工作沒有進行。」
瑞士方面同時宣布禁止在當地場所使用煙火棒，初步調查發現，有人把煙火棒插在酒瓶，且舉高瓶子過於靠近天花板，很可能是引發火災的原因。
瑞士總檢察長皮洛（Beatrice Pilloud）早前指出，香檳瓶中有熾熱蠟燭，且過於靠近天花板，導致火勢迅速蔓延，當時身處店內的顧客只能被困餐廳內。
法媒並報道，其中一名店主擁有超過20年的犯罪記錄，曾因多項罪名入獄，當中包括涉及「扯皮條」的案件。
瑞士酒吧大火 習近平向聯邦主席帕姆蘭致慰問電瑞士酒吧大火｜檢方：將循誤殺等罪名 對酒吧老闆展開調查瑞士酒吧大火｜55歲父收女兒電話 直奔酒吧「徒手撬門」救10人瑞士酒吧跨年夜淪為火海 出口堵死 狂歡者被迫砸窗逃生｜有片