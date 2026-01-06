瑞士酒吧新年大火40死逾百傷　5年未有防火安全檢查　市長道歉

瑞士滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）的「星座」酒吧（Le Constellation）1月1日新年時發生大火，40人喪生、逾100人受傷。瑞士官員調查後發現，涉事酒吧過去5年未有接受防火安全檢查，市長就此致歉。



官員發現，該酒吧上次接受安全檢查已是2019年，意味自2020年後，年度安全檢查就沒有進行。市長Nicolas Feraud稱「我們深感抱歉，我們未能收到任何跡象顯示檢查工作沒有進行。」

2026年1月1日，瑞士阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）一家有逾百人聚集慶祝新年的酒吧，凌晨發生大火，警方指至少40人死亡，約115人受傷。有逃出火場的倖存者分享火警發生前的照片，可見有人舉起裝有煙花棒的香檳酒瓶，瓶子距離天花板太近，導致其後燒着天花板上的木板和隔音棉。（X@BFMTV）

2026年1月1日，瑞士阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）一家有逾百人聚集慶祝新年的酒吧，凌晨發生大火，警方指至少40人死亡，約115人受傷。有逃出火場的倖存者分享火警發生前的照片，可見有人舉起裝有煙花棒的香檳酒瓶，瓶子距離天花板太近，導致其後燒着天花板上的木板和隔音棉。（X@BFMTV）

瑞士方面同時宣布禁止在當地場所使用煙火棒，初步調查發現，有人把煙火棒插在酒瓶，且舉高瓶子過於靠近天花板，很可能是引發火災的原因。

瑞士總檢察長皮洛（Beatrice Pilloud）早前指出，香檳瓶中有熾熱蠟燭，且過於靠近天花板，導致火勢迅速蔓延，當時身處店內的顧客只能被困餐廳內。

圖為2026年1月1日，瑞士一家酒吧大火造成慘重傷亡後，民眾在現場附近獻花悼念。（Reuters）

法媒並報道，其中一名店主擁有超過20年的犯罪記錄，曾因多項罪名入獄，當中包括涉及「扯皮條」的案件。