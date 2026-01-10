瑞士酒吧大火｜檢方下令扣留其中1名店主　稱有潛逃風險

瑞士滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）跨年夜發生爆炸起火，造成多人死傷。檢方對酒吧老闆、來自法國的夫婦傑克·莫雷蒂（Jacques Moretti）和謝茜嘉·莫雷蒂（Jessica Moretti）展開刑事調查後，於1月9日以有潛逃風險為由下令扣留前者。



路透社9日引述當地媒體報道，傑克·莫雷蒂目前已被瑞士當局扣留，而夫婦2人同日稍早曾一同前往當地檢察官辦公室參加聽證會。2人此前曾表示將全力配合調查，謝茜嘉·莫雷蒂離開辦公室時再度向受害者致歉稱。

瑞士瓦萊邦檢察官辦公室3日發聲明，他們已對傑克·莫雷蒂和謝茜嘉·莫雷蒂展開刑事調查，他們被控誤殺、過失致他人身體受傷和過失失火；另外，受害者家屬同樣已就火災提起法律訴訟，惟未具體說明法律訴訟的目標。

2026年1月9日，瑞士阿爾卑斯山區克朗-蒙大拿鎮一間酒吧跨年夜發生大火致多人死傷，酒吧老闆、來自法國的夫婦傑克·莫雷蒂（Jacques Moretti，左）和謝茜嘉·莫雷蒂（Jessica Moretti，右）抵達檢察官辦公室接受調查。（Reuters）

據當局的調查，他們相信酒吧舉行派對期間，安裝在香檳瓶上的煙火棒離天花板太近，燒着上方的物料，引發大火。他們又發現，酒吧過去6年沒有依法進行安全檢查。