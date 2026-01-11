Bill Gates捐逾600億予前妻基金會　「最貴離婚案」再爆內幕

據《紐約時報》（The New York Times）報道，微軟（Microsoft） 創辦人、美國科技億萬富翁比爾·蓋茨（Bill Gates）與前妻梅琳達（Melinda French Gates） 2021年宣布離婚，其資產分配成為史上「最貴離婚案」，但當中的一些具體條款並未公開。《紐約時報》查閱稅務申報文件發現，蓋茨已於去年將驚人的79億美元捐贈給前妻慈善機構，成為史上最高額慈善捐款之一。



據《紐約時報》報道，蓋茨於2024年向前妻梅琳達旗下的關鍵慈善基金會（Pivotal Philanthropies Foundation） 捐贈78.8億美元（約614億港元）。這筆巨款被視為履行兩人2021年離婚協議的一部分。

據悉梅琳達當時要求蓋茨向其新創立的慈善機構捐出125億美元。《紐約時報》向關鍵慈善基金會查詢，基金會代表確認，125億美元的協議已履行完畢。

圖為2015年9月24日，比爾蓋茨和梅琳達於紐約出席記者會。（Reuters）

報道稱，由於2025年的稅務申報要到今年晚些時候才會公開，因此另有數十億美元資金去向可能於今年揭曉。

梅琳達於2022年底成立關鍵慈善基金會，並在2024年5月辭去比爾及梅琳達蓋茨基金會（The Bill and Melinda Gates Foundation） 的職務。兩人於2021年結束27年婚姻，梅琳達獲得約760億美元資產，被稱為全球最昂貴離婚協議。

離婚緣於蓋茨與一名微軟女員工的婚外情被曝光，公司董事會調查後認定關係「不當」。另有報道指蓋茨曾多次向公司及基金會員工示好，並向知名淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein） 尋求婚姻建議。蓋茨的發言人否認相關指控。