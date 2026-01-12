伊朗示威｜人權組織指逾500死、萬人被捕　外媒稱醫院內疊滿遺體

伊朗示威潮延燒全國，總部位於美國的人權活動家通訊社（HRANA）於1月11日表示，持續近兩週的抗議活動已造成逾500人死亡，另有1萬人被逮捕。美國有線電視新聞網（CNN）同日報道，有示威者稱看到醫院內「疊滿遺體」。路透社報道，伊朗國家電視台11日播出畫面，顯示德黑蘭驗屍官辦公室的地面上，擺有數十個裝屍袋，稱死者是「武裝恐怖分子」造成的受害者。



+ 1

HRANA表示，伊朗的連日示威釀成至少490名抗議者、48名安全人員喪生，另至少1萬人被捕。路透社表示，無法獨立核實數字，伊朗當局也未公布相關數據。

CNN報道，政府安全部隊連日在首都德黑蘭鎮壓群眾， 有當地居民稱，於1月9日晚，看到安全部隊槍殺了「許多人」。 有示威者稱，安全部隊以子彈、催淚氣體鎮壓民眾，「你能想到的任何東西，他們都會發射」 。該示威者稱，親眼目睹一名女孩被電擊頸部「直到昏倒」，其同事的兒子也在示威中死亡。

報道引述東部城市內沙布爾（Neyshabur）一名醫生稱，安全部隊9日從建築物樓頂向抗議者開槍，有一家6口路過時遭到槍擊。在德黑蘭接受教育的芝加哥醫生Mohammad Lesanpezeshki稱，隨著鎮壓行動中越來越多的抗議者受傷，他在伊朗醫院工作的朋友們不堪重負。

「一位骨科醫生說，他們的急診室裡有多具屍體，至少有 30 人四肢中槍」 。

Mohammad Lesanpezeshki稱，其中在德黑蘭的眼科醫院Farabi Eye Hospital ，眼部中彈的求診者激增，大約有200至300名患者。