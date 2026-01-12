伊朗全國哀悼3天　總統籲民眾參與「抵抗遊行」譴責暴力

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）1月11日在國家電視台播出的專訪中表示，伊朗政府重視傾聽民眾訴求，決心解決好伊朗人民面臨的經濟困難，但不能容許美國和以色列教唆暴亂者製造動蕩。他又呼籲民眾參加週一（12日）舉行的全國性「抵抗遊行」，譴責暴力行為。伊朗同日宣布全國哀悼三天，「悼念為抵抗美國和猶太復國主義政權鬥爭中犧牲的烈士」。



佩澤希齊揚：政府願傾聽民意解決經濟問題

佩澤希齊揚說，伊朗政府有義務與抗議民眾對話，他本人已與部份民眾代表進行對話，以了解民眾訴求和關切，從而幫助政府解決經濟困難。

他又稱，伊朗近期出現的騷亂和打砸公共設施等行為是美國和以色列的陰謀，肇事者「不是抗議者，而是暴亂者」。他表示，敵人在伊朗安插了「恐怖分子……他們縱火焚燒清真寺……襲擊銀行和公共財產」。

佩澤希齊揚呼籲國民團結，堅決抵制破壞行為。「各位家長，我懇請你們：不要讓你們的孩子加入那些斬首殺人的暴徒和恐怖分子」 。

路透社同日報道，伊朗國家電視台11日播出畫面，顯示德黑蘭法醫中心的地面上，擺有數十個裝屍袋，稱死者是「武裝恐怖分子」造成的受害者。畫面也顯示，死者家屬聚集在法醫中心外，等待辨認遺體。

連日來，伊朗因物價上漲和貨幣貶值，令全國各地爆發示威活動，當局鎮壓並造成人員傷亡。