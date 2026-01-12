聯儲局主席鮑威爾遭刑事調查　 回應指是政治藉口｜有片

《紐約時報》1月11日引述知情官員報道，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）遭聯邦檢察官進行刑事調查。



報道指，華盛頓特區檢察官辦公室就聯儲局總部的翻新工程，以及鮑威爾有否就工程規模誤導國會展開調查。而負責調查的檢察官辦公室由前紐約州檢察官及霍士新聞（Fox News）主持、獲總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的Jeanine Pirro領導。

特朗普去年再次上任後，曾多次批評鮑威爾沒有領導聯儲局盡快減息，又抨擊對方花費大量金錢翻新聯儲局大樓，揚言會以「嚴重失職」為由起訴對方。

2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）到正進行翻修的聯儲局視察，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）同行。（Reuters）

鮑威爾在遭調查消息曝光後不久發表聲明，稱美國司法部於周五（9日）威脅要就他去年六月就自己於參議院的聯儲局翻新工程作證提出刑事起訴，並已經收到大陪審團傳票。他認為白宮的新威脅與證詞或翻新項目無關，只是一個藉口，並指美聯儲將來設定利率時，是繼續基於證據和經濟數據，還是會被政治壓力和恐嚇所左右。

鮑威爾強調履行職責時既不懼怕政治壓力，也不偏袒任何政治立場，並將繼續如此。他表明尊重法治原則，但此次行動史無前例，應置於本屆政府持續對美聯儲施壓的背景下審視。