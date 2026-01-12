明尼蘇達女子遭ICE擊斃後　特朗普政府指將再增派數百名執法人員

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）1月11日表示，將增派數百名聯邦執法人員到明尼蘇達州的明尼阿波利斯市，確保移民和海關執法局（ICE）和邊境巡邏人員能夠在當地安全工作。她此番表態正值明尼蘇達州37歲女子古德（Renee Nicole Good）遭ICE擊斃後，引發巨大爭議之際。



諾姆在接受霍士新聞（Fox News）訪問時指出，這些新增派的人手將在「今天和明天」抵達，並警告任何人試圖阻止執法人員工作，即屬犯罪，將會採取行動依法追究責任。

2026年1月10日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯，美國移民及海關執法局（ICE）人員槍殺Renee Nicole Good，抗議加強移民執法，民眾遊行。（Reuters）

執法人員上周三到明尼阿波利斯市大規模執法，駕車的古德當時與執法人員在道路上發生爭執，華府指古德開車撞向執法人員，因此開槍自衛。不過這說法引發外界質疑，當地有民眾走上街頭要求執法人員撤離，奧斯汀、西雅圖、紐約和洛杉磯也有舉行集會。