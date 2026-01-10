明尼蘇達女子遭ICE擊斃　涉事探員手機影片近距離還原始末｜有片

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）37歲女子古德（Renee Nicole Good）1月7日因逃避移民及海關執法局（ICE）人員截查，遭連開多槍擊斃。美媒1月9日公開一段來自涉事探員羅斯（Jonathan Ross）手機、其後經證實真實性的影片，片中近距離拍下事情的全過程。



一名美國土安全部官員向美媒證實了影片的真偽，而該影片起最先由明尼蘇達州保守派媒體Alpha News獲得及公開。

影片開始時，羅斯下車走向古德的車輛，而後者的車橫向停在路中，阻礙了交通。羅斯其後走向駕駛座一側，從車窗的倒影可以看到幪着臉的羅斯當時正舉起手機錄影。

與此同時，坐在車內的古德告訴羅斯「我沒生你的氣」，但他沒有回應繼續往前走，期間還可以聽到車上的乘客、古德的妻子貝卡（Becca Good）對羅斯說「露個面吧」。

羅斯其後繞到車後，已下車的貝卡一邊舉起手機錄影一邊告訴前者：「我們不會每天早上都換車牌......你待會跟我們談話時，車牌號碼依然會是這個。」

貝卡續表示：「你（羅斯）想跟我們打架？你想跟我們打架？我說你還是先去吃午飯吧，大塊頭。」她其後試圖回到車上，但因車門已上鎖而不果。

在事態進一步激化前夕，另一名探員要求古德下車。後者未遵照並開始倒車，一邊向前瞥了一眼，一邊將方向盤向右打，遠離探員站立的方向。汽車其後向前行駛，羅斯驚呼一聲，緊接傳來三聲槍響。

由於手機鏡頭在汽車向前行駛當下突然向上移動，因此無法拍下槍擊過程，也看不到古德的車是否撞到羅斯。鏡頭隨後拍到車輛在無人控剩下（古德當時已中槍）準備撞上障礙物，並可以聽到有人低聲咒罵「該死的八婆」（Fxxking Bitch）。

從另一角度觀看事發經過：

隨着新影片曝光，美國土安全部再次重申先前的論點，強調羅斯槍殺古德是出於自衛。而美國副總統萬斯（JD Vance）則在社交媒體轉載影片並寫道：「很多人都被告知，該執法人員沒有被車撞，也沒有受到騷擾，卻殺害了一名無辜的女性。但事實是，他的生命受到了威脅，他開槍是出於自衛。」