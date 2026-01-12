特朗普威脅拒讓埃克森美孚投資委內瑞拉　批對方回應「太過取巧」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 周日（1月11日）表示，他可能會阻止埃克森美孚（Exxon Mobil）投資委內瑞拉，原因是不滿該公司行政總裁伍茲（Darren Woods）在上周白宮會議中稱「無法投資」委內瑞拉的言論。



在上周五的白宮會議中，特朗普呼籲包括埃克森美孚在內的至少17家石油巨頭共同出資1000億美元，以重振委內瑞拉石油業。此會議距美軍擄走委總統馬杜羅（Nicolás Maduro） 僅不到一週。

伍茲在會上直言，委內瑞拉需先修改法律才能成為具吸引力的投資目的地，其言論被認爲削弱了白宮希望藉此會議凝聚投資的努力。

2026年1月9日，美國總統總統特朗普及數名政府高官在華盛頓特區白宮與多間石油公司的高層會晤。（Reuters）

特朗普周日在空軍一號專機上向記者表示不喜歡伍茲的回應，可能傾向於將他們排除在外。他強調，華府將決定哪些企業獲准在委內瑞拉營運，並稱「你們是直接與我們打交道，完全不是與委內瑞拉打交道。」

埃克森美孚、康菲石油（ConocoPhillips） 及雪佛龍（Chevron） 曾長期是委國營石油公司PDVSA的重要合作夥伴，後因產業國化而退出。

根據法院裁決，委內瑞拉目前共欠這兩家公司超過130億美元（約1013億港元） 的徵用賠償。