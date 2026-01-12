特朗普稱中止古巴獲委內瑞拉石油　古巴總統斥沒資格指手畫腳

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月11日表示，古巴將也不再獲得委內瑞拉供應石油和資金，並暗示這個共產黨執政的島國應該與華府達成協議，但他並未詳述協議內容。針對美國的威脅性言論，古巴總統迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）11日表示，古巴是一個自由獨立的主權國家，「那些把一切都當作生意、甚至以人命做交易的人，沒有資格對古巴指手畫腳」。



2026年1月9日，美國總統總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮與多間石油公司的高層會晤。（Reuters）

委內瑞拉是古巴最大石油供應國

特朗普日前向委內瑞拉發動軍事突襲，令該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被美軍生擒後，1月11日於社交平台發文稱，「不會再有石油或資金流向古巴——一分錢也不會！我強烈建議他們趁現在達成協議，以免為時過晚！」他表示，「多年來，古巴一直依賴委內瑞拉的大量石油和資金」 。

路透社報道，委內瑞拉是古巴最大的石油供應國，但航運數據顯示，自美軍1月初美對委內瑞拉實施嚴格的石油封鎖，再沒有石油貨物從該國港口運往古巴。與此同時，在馬杜羅被美方控制後，委內瑞拉正與華府推動一項價值20億美元的協議，將向美國供應至多5,000萬桶委內瑞拉石油，所得款項將存入美國財政部監管的帳戶。

在委內瑞拉馬拉開波湖，一台油井泵浦正在抽取石油。馬拉開波湖湖下方的油田是世界上產量最高的油田之一。（GettyImages）

古巴總統：已準備好捍衛每一寸國土

古巴總統卡內爾表示，古巴不接受任何人發號施令，古巴人民選擇了屬於自己的政治道路，有些人因此「氣急敗壞」、攻擊古巴。有些人將古巴經濟困境歸咎於革命，他們應感到羞愧。其實這些人知道，當前困境是美國60多年來對古巴實施極端封鎖和打壓的結果，而美國仍在變本加厲。

卡內爾強調，古巴不會主動攻擊和威脅任何國家，但已準備好捍衛每一寸國土。

圖為古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）9月14日出席新聞發布會。（Reuters）

古巴外長：行為如同罪犯和失控霸權

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）隨後批評，美國的行為如同「罪犯和失控的霸權」，不僅威脅古巴及西半球的和平安全，還危及整個世界。他表示，古巴有權從任何願意出口的供應商進口燃料，也否認古巴曾因向任何國家提供安全服務，從而獲得任何經濟或其他「物質」補償。

據指出，在美軍突襲委內瑞拉期間，有32名古巴武裝部隊和情報部門人員喪生。古巴方面稱，遇難者負責「安全和國防」，但並未透露當中的具體安排細節。

路透社指出，古巴依賴進口原油和燃料，除主要來自委內瑞拉，亦有少量來自墨西哥。墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）早前表示，墨西哥並未增加石油供應量，但鑑於委內瑞拉近期的政治局勢，墨西哥已成為古巴原油的「重要供應國」。