特朗普簽令保護美方所持委內瑞拉石油收入　阻法院或債權人扣押

美國白宮1月10日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周五（9日）簽署一項行政命令，宣布進入國家緊急狀態，以保護存放在美國財政部賬戶中的委內瑞拉石油收入，以免遭扣押或陷入司法程序。



路透社10日報道，該緊急命令指出，特朗普正阻止存放在美國財政部賬戶中的委內瑞拉石油收入遭扣押，因為這或會破壞美國為確保委內瑞拉經濟和政治穩定而作出的關鍵努力。

這張攝於2026年1月5日的設計圖片中，可以在一部手機上看到委內瑞拉國營石油公司PDVSA的標誌，背景則可看到美國和委內瑞拉的國旗。（Getty）

命令指出，該資金是委內瑞拉的主權財產，由美國出於政治和外交目的保管，不受私人索賠，且應該用於幫助委內瑞拉實現和平、繁榮與穩定。

報道指，多間公司對委內瑞拉有債務聲索，例如委方分別須向埃克森美孚（ExxonMobil）和康菲公司（ConocoPhillips）支付16億美元和87億美元（約678億港元），作為國有化其資產的賠償，但款項至今仍被拖欠。

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和委內瑞拉國旗。（Reuters）

特朗普9日在白宮與多間石油企業高層會晤，並指美國石油企業應與美國政府打交道，而不是直接與委內瑞拉交涉。