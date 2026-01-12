Meta遵澳洲禁令　首週封禁近55萬未成年賬戶

Meta公司宣布，為遵守澳洲新實施的16歲以下社群媒體禁令，在12月4日至11日的首週執法期間，已在旗下Facebook、Instagram及Threads三大平台停用共544,052個被認定由未成年用戶持有的賬戶。



據Meta周一（1月11日）發布的博客文章，被停用賬戶包括Instagram的330,639個、Facebook的173,497個及Threads的39,916個。該公司表示，法律合規將是「多層次過程」並持續改良，但仍對缺乏行業標準下的線上年齡驗證表示憂慮。

澳洲總理阿爾巴尼斯去年底頒佈全國青少年社交媒體禁令。（AAP/Mick Tsikas via REUTERS）

澳洲政府此次禁令涵蓋Twitch、Kick、YouTube、Threads、Facebook、Instagram、Snap、X（前Twitter）、TikTok及Reddit共十個平台，均於12月10日實施年齡核查。網路安全專員辦公室（eSafety Commissioner） 已要求各平台提供賬戶停用數據，但尚未公開。

聯邦反對黨通訊事務發言人麥金托什（Melissa McIntosh） 批評禁令執行「失敗」，指許多未成年賬戶未被停用，部份遭移除後又重新活躍，且年齡驗證工具「可笑地容易被化妝與良好光線所繞過」。她警告青少年已轉向未在禁令名單上的平台如Yope及Lemon8。