遊日注意｜日本新年多地熊異常出沒　疑因食物短缺無法冬眠

新年伊始，日本北海道及東北地區持續出現熊異常出沒事件，並發生與車輛碰撞、損壞玻璃等危害事件。專家分析情況可能與食物短缺導致熊無法正常進入冬眠有關，當地警方呼籲民衆保持警惕。



據環境省稱，去年4月至11月期間，日本全國共報告了47,038宗亞洲黑熊出沒事件，是過去最高紀錄2023年度的約兩倍。北海道的棕熊包含在內的捕獲數量也達到了最高的12,659頭。

在東北地區，目擊熊出沒事件尤為頻繁。福島縣須賀川市4日傍晚發生車輛撞到體長約1米熊的意外，駕駛的50多歲男性未受傷。而在同日早上，秋田縣大仙市一名40多歲男性在公司除雪時，目睹約1米高的熊破壞建築物玻璃後離去。

2025年12月12日，代表日本每年時事熱話的「年度漢字」在京都清水寺公布，今年由「熊」字獲得。（網絡圖片）

北海道獵友會會長堀江篤指出，今年橡實等食物歉收，可能導致許多熊因覓食不足而無法進入冬眠，或比往常更早甦醒。他提醒民眾應依據行政單位發布的目擊資訊，避免接近山區等可能出沒區域。