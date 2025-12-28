日和歌山縣公園辦大熊猫飼養員體驗活動　工作人員扮動物「吸客」

據日本朝日電視台12月27日報道，根據協議，日本和歌山縣野生動物主題公園「冒險大世界」的大熊貓「良濱」、「結濱」、「彩濱」和「楓濱」今年6月返回中國，大量日本民眾對大熊貓感到不舍。為吸引遊客，公園於11月推出「大熊貓飼養員體驗活動」。



據報道，參加該活動的遊客們穿着飼養員制服、戴着大熊貓主題帽，體驗大熊貓飼養員的工作。活動項目包括對「大熊貓」進行模擬抽血等，活動中的「大熊貓」由工作人員扮演。

報道稱，大熊貓返回中國對當地旅遊業造成嚴重打擊。一名旅行巴士公司的工作人員告訴記者，近期客流量急劇減少，較2024年減少約50%。

當地旅店負責人也表示，大熊貓對拉動客流量有非常大的貢獻，為了應對旅客急劇減少，需推出各種各樣的活動吸引遊客。

本文獲《環球網》授權轉載，原文由林澤宇撰寫

