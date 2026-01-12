特朗普：伊朗提議談判 考慮採取「非常強硬」方案
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（1月11日）表示，伊朗方面要求展開核談判，美方正在安排同伊朗代表的會談，但鑑於伊朗反政府示威死亡人數不斷上升，伊朗政府看來「正在開始」越過紅線，美國政府「可能需要在會議召開之前採取行動」。特朗普同時稱，他已與伊朗反對派領袖取得聯繫。
路透社報道，特朗普周日晚上在總統專機空軍一號上說，伊朗方面已與美國官員接觸並提議進行談判，「會議正在安排中」。
美國一名官員周日告訴路透社，特朗普周二與高級顧問會面，討論對伊朗的各種方案。 特朗普在空軍一號上稱：「軍方正在研究這個問題，我們也在考慮一些非常強硬的方案（very strong options）」。
《華爾街日報》周日較早前報道，這些方案包括軍事打擊、使用秘密網絡武器、擴大制裁以及為反政府勢力提供網絡援助。
