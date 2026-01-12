伊朗示威｜美媒：特朗普13日聽取應對方案簡報　地面部隊非選項

美國媒體1月11日報道，針對伊朗示威潮死傷攀升，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正考慮不同的干預方案，包括就可能採行的一系列軍事行動進行評估。不過，有白宮高層透露，派地面部隊進入伊朗不是選項之一。據《華爾街日報》報道，特朗普將於13日聽取高層官員簡報具體方案。



美國有線電視新聞網（CNN）報道，特朗普近日已聽取不同的干預計劃，部份也包括不涉軍事干預的選項。官員指出，特朗普目前尚未就如何干預作出最終決定，但隨著死亡人數持續上升，他正認真考慮採取行動，但地面部隊目前並非選項。

美國官員透露，向特朗普提出的若干選項，聚焦在打擊伊朗當局用以鎮壓示威的安全部門。不過，政府內部也有疑慮，擔心空襲反而激起伊朗民眾團結支持政府，反而削弱示威運動，又或促使伊朗展開軍事報復。

特朗普9日曾表示，若伊朗對示威群眾動用致命暴力，美國將「介入」。他在與石油業高層會面時說：「我已經非常堅定表態，如果他們開始像過去一樣地屠殺人民，我們會介入。這不代表派地面部隊進入，但意味著會非常、非常嚴厲地打擊對方要害。」

而據總部設在美國的人權活動家通訊社（HRANA）於1月11日表示，持續近兩週的抗議活動已造成逾500人死亡，另有1萬人被逮捕。