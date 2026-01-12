日本成人之日名古屋今冬首積雪　年輕人創意穿搭禦寒｜多圖

日本「成人之日」為每年1月的第2個周一，今年是1月12日，各地紛紛舉行慶祝活動。與此同時，包括名古屋在內地區下起大雪，名古屋迎來今冬首度積雪。據當地傳媒採訪，那些慶祝自己已成年的女子們，為防止和服遭雪水弄濕，有人把和服改短，有人因為怕腳凍，而穿上靴子。



「成人之日」來臨之際，日本各地出現惡劣天氣。受強冷空氣影響，東海地區連平原也出現大雪，名古屋市觀測到1厘米積雪，新幹線已出現延誤。

TBS報道，名古屋從11日開始就斷斷續續下雪，之後錄得1厘米積雪，這是今年冬天首次積雪。中京電視台指，1月12日成人日當天，日本各地紛紛舉行慶祝二十歲的典禮。

在名古屋市東區的會場，約有360人參加典禮。而在岐阜縣大垣市，有參與慶典的女子表示，她為防止雪水弄濕腳，稍微把和服調整長度，也有人選擇穿靴子來配和服。

在東京迪士尼，今天也舉行一年一度的「20歲聚會」，約2000名身穿華麗和服或西裝的年輕人活動，迪士尼角色也現身表演並走下舞台與現場參與活動的年輕人互動。