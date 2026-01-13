WSJ：萬斯勸諫特朗普　對伊朗動武前應用外交斡旋伊核問題

伊朗示威嚴重，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期連番威脅對伊朗動武。《華爾街日報》（WSJ）1月12引述消息美國官員指，副總統萬斯（JD Vance）正帶領部份白宮高官，勸說特朗普在正式實施打擊前，嘗試用外交途徑來解決伊朗核問題。



報道指，特朗普已聽取簡報，但尚未就此做出最終決定，將在周二（13日）與高官會談以確立後續行動方案，潛在選項可能包括對伊朗政權的設施發動軍事攻擊或網絡攻擊，對伊朗實施新的制裁與加強網上的反對現政權的帳戶。

2026年1月6日，伊朗民衆走上街頭抗議經濟惡化。（X@dlacalle）

有官員表示特朗普傾向於攻擊伊朗，但不排除會根據伊朗現狀與商討結果改變主意。另有部份官員指，特朗普可能會先發動攻擊，然後再尋求與德黑蘭進行嚴肅談判。

萬斯的發言人William Martin指報道失準，稱萬斯和國務卿魯比奧（Marco Rubio）一同向特朗普提出一系列「無偏見與無偏袒」的選擇，「從外交方式到軍事行動」。