對伊朗明槍暗箭四路組合拳　特朗普準備好引爆火藥桶？

1月12日，特朗普（Donald Trump，又譯川普）對伊朗撂下狠話：「如果伊朗對外國示威者用致命武力，我可能會發動攻擊」，同時派遣美軍航母打擊群駛向中東。特朗普說「我們正在考慮所有選項」，還是熟悉的配方，還是那股沖鼻子的「特朗普味」：直白得像街頭罵架，強硬得不留半點轉圜餘地，仿佛整個世界都在他手：順我唱逆我者亡。



特朗普政府正在醞釀一整套對伊施壓方案：從派遣航母戰鬥群展示武力，到發動網絡攻擊破壞關鍵設施，再到鋪開信息戰影響輿論，見局勢不樂觀，立即又宣稱對所有與伊朗有貿易的國家，加徵25%關稅。——一套多線路的干預組合拳正在白宮的討論桌上漸漸成形。

圖為2025年6月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）就打擊伊朗核設施發表講話。 （Reuters）

一是派航母在海上威懾打頭陣。宣布向中東派遣航母戰鬥群是其中最傳統的軍事施壓方式。航母作為「移動的軍事基地」，其部署本身就能形成強大威懾。美軍目前在波斯灣周邊已有相當存在，增派航母將顯著提升對霍爾木茲海峽的控制力。

二是把對伊朗實施網絡攻擊作暗器。報道明確提到「網絡攻擊」是考慮選項之一。這絕非空談——2010年「震網」病毒癱瘓伊朗核設施的場景仍歷歷在目。與實體打擊相比，網絡攻擊更具隱蔽性，可實現對關鍵基礎設施的精準破壞，又不會立即引發全面軍事衝突。

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）1月12日在社交平台X發文，批評特朗普「對世界妄加裁斷」、「遲早被推翻」，並附上一張將特朗普描繪成正在崩坍的石棺圖片。(X圖片)

三是用顏色革命開闢信息戰場。通過社交媒體、廣播等手段影響伊朗國內輿論，放大社會矛盾，這是美國在中東多次使用的「低成本干預」模式。值得注意的是，報道特別指出美方認為「現階段採取重大軍事行動將破壞抗議活動」，暗示其更傾向於利用伊朗內部局勢，而非直接軍事介入。

三招下去，結果並不如意，反而激發起了伊朗強烈反抗意識。在德黑蘭（Tehran）、霍拉馬巴德（Khorramabad）、比爾詹德（Birjand）、扎黑丹（Zahedan）和拉什特（Rasht）等地，大批民眾走上街頭，手持標語、伊朗國旗以及最高領袖的照片，表達對國家的支持。伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）則表態：今天（1月12日），你們完成了一項偉大的壯舉，創造了歷史性的一天。這些充滿堅定決心的大規模集會，粉碎了外國敵人企圖通過國內僱傭兵實施的陰謀。

伊朗國家電視台2026年1月11日發布的影片畫面顯示，示威者在德黑蘭街頭為遇害安全人員舉行葬禮遊行。（Reuters）

這是讓人感慨的一幕：同樣的街頭，前幾天是示威抗議政府；現在是集會支持政府。伊朗經濟很困難，伊朗民眾確實有不滿，想變革，這都是不爭的事實，但看看敘利亞，看看利比亞，看看西方干涉和顏色革命的後果，沒有一個中東人不心存恐懼，伊朗人更害怕變天會引發國家的災難。對未知動盪的恐懼，比改變現狀的渴望更能凝聚人心。

見分裂行不通，特朗普毫無顧忌的就又揮舞起了貿易大棒。特朗普接着宣布，對所有與伊朗貿易的國家，加徵25%關稅，這一命令「為最終且不得更改」。與伊朗有貿易的國家，那可是一大串，中國、印度、巴西、俄羅斯、土耳其、德國、日本……試問，那之前美國與其他國家的關稅協議，又算甚麼呢？

美國國務院已經開始要求美國公民立即離開伊朗，看似一場軍事行動在所難免。航母戰鬥群駛向中東海域，從來不僅僅是軍事調動，更是大國博弈的信號彈。航母的部署具有多重象徵意義。一是向伊朗展示「隨時可打擊」的能力，將壓力直接傳導至伊朗軍方；二是安撫地區盟友，特別是以色列和沙特，表明美國的安全承諾依然牢固；三是試探國際社會反應，尤其是中國、俄羅斯等國的態度。

然而，這種「炮艦外交」在波斯灣水域風險極高。伊朗早已發展出針對航母的「區域拒止」能力，包括反艦導彈、無人機群和快艇狼群戰術。2021年，伊朗曾在軍演中模擬打擊航母模型；2024年，伊朗海軍司令還警告「美國航母在波斯灣不再安全」。

霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的安全與穩定面臨直接考驗。全球近三分之一的海運原油經過這片狹窄水域，任何軍事對峙升級都可能導致航運中斷，引發全球能源市場震盪。這也是美國在考慮軍事選項時必須權衡的經濟風險。

2023年12月10日，圖為伊朗附近的霍爾木茲海峽鳥瞰圖。（Reuters）

特朗普的威脅，說白了就是「長臂管轄」的升級版。這套路，美國人玩了幾十年，從海灣到巴爾幹，從西亞到北非，屢試不爽。特朗普的「可能攻擊」，像極了西部片裏的槍手，未必真的會開槍，但必須讓所有人都聽見扳機的聲音。這是一種威懾，更是一種表演，為的是製造恐慌，攫取利益。

但綜合報道看，「特朗普政府內部許多人認為，現階段採取重大軍事行動將破壞抗議活動。」這句話揭示了美方決策層的現實考量。直接軍事打擊固然能展現強硬，卻可能促使伊朗國內各派在面對外敵時團結一致，反而鞏固現任政府地位，這與美國希望通過支持抗議活動從內部瓦解伊朗政權的長期目標背道而馳。這種內部矛盾在特朗普任期內並不鮮見。一方面，特朗普本人及其身邊部分鷹派顧問傾向於展示武力；另一方面，軍方及情報系統部分官員更傾向於採取漸進、隱蔽的手段，避免陷入又一場中東戰爭泥潭。

特朗普這個時候放話，心裏的小算盤打得叮噹響：一方面，是給國內選情添柴，畢竟「強硬總統」的人設，在美國選民裏向來有市場；另一方面，也是試探伊朗的底線，看看中俄等國的反應。稍微有些常識的人都很清楚，中東這地方，從來都是大國角力的競技場，一點火星就能引爆火藥桶。歷史反覆證明的真理：炮火澆不滅仇恨，只會炸出更深的深淵；強權壓不服人心，只會激起更強烈的反抗。