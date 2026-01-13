伊朗示威｜特朗普政府籲美國公民即時離開當地

伊朗全國示威持續超過兩週，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府1月12日呼籲，在伊朗的美國公民應即時離開當地。



美國駐伊朗虛擬大使館12日向美國公民發出警示，指伊朗各地的示威正升級及可能演變成暴力，造成民眾被捕及受傷，並稱當地正加強安全措施，包括封路、公共交通停頓、封鎖互聯網的情況正持續。

警示亦提到，伊朗政府已限制流動、固網電話及全國互聯網服務。

2026年1月9日，伊朗德黑蘭，圖為示威者走上街頭集會，可見有車輛起火。（Reuters）

華府的警示稱，多間航空公司已減少或取消來往伊朗的航班，多個服務停頓至1月16日，因此敦促美國公民即時採取預防措施，警告他們可能面臨持續斷網，應計劃替代通訊方式，而且在安全的情況下，考慮從陸路由伊朗前往鄰國亞美尼亞或土耳其。

當局呼籲他們即時離開伊朗，並制定一個無需依賴美國政府協助的離開方案。假如他們無法離開，應找安全地方及儲備食糧、飲用水及藥物等必需物資，他們應同時避開示威地區和保持低調，留意周邊環境，亦應從當地傳媒接收最新消息，以及隨時改變計劃。

伊朗國家電視台2026年1月11日發布的影片畫面顯示，示威者在德黑蘭街頭為遇害安全人員舉行葬禮遊行。（Reuters）

警示亦特別提到美國公民的風險，指伊朗政府不承認雙重國籍，美伊雙重國籍公民應使用伊朗護照離開當地。假如出示美國護照或展示與美國的關係，或可能成為遭伊朗當局拘留的理由。