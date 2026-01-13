李在明赴奈良出席日韓首腦會談　高市早苗冀攜手促進地區穩定

日本首相高市早苗1月13日下午在奈良市與韓國總統李在明舉行會談。



共同網報道，高市早苗表示：「在推進日韓關係的同時，兩國應該攜手為地區穩定發揮作用。」

日本首相高市早苗2026年1月13日下午在奈良市與韓國總統李在明舉行會談。（Reuters）

韓聯社指，這是李在明就任以來第五次、高市早苗就任以來第2次舉行韓日首腦會談，也是李在明和高市早苗去年10月底在慶州借出席亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議之機舉行會談後，時隔兩個半月再會。

報道指，李在明表示，面對變亂交織的國際局勢，韓日合作關係比以往任何時候、任何事情都更加重要。

李在明在開場白中表示，韓日依然存在一段段未解的歷史傷痕，但邦交正常化也已步入「花甲之年」，兩國在戰後實現令人矚目的發展並在此過程中相互支撐，這是不可否認的事實，兩國關係中利空和利好因素並存，只要兩國發掘放大利好，妥善管控利空，向着更加光明的未來攜手前行，就能創造更美好的未來。

日本政府12日公布，韓日領導人日本時間2點舉行小範圍會談，2點半舉行大範圍會談，4點半共同會見記者，之後會一對一面談，並於7點共進晚餐。