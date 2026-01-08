李在明尋找的民族之魂　卻是日本不可翻案的「恐怖分子」

1月6日下午，結束在北京各項日程後，韓國總統李在明與夫人金惠景女士抵達上海，開啟了他的訪華之旅第二站。據韓聯社介紹，李在明帶去了韓國「半個經濟圈」去中國，三星的李在鎔、SK的崔泰源、現代汽車的鄭義宣、LG的具光謨……韓國四大財閥掌門人，罕見地集體現身。



再加上金融、經濟、科技界代表，足足200多人的超大規模經貿團，陣仗之大，堪稱歷年之最。這也說明中國對韓國經濟的極端重要性，李在明的使命是全面修復遭到尹錫悦錯誤政策破壞的中韓關係、全面促進兩國經貿合作。



李在明另一項使命是帶着韓國各界人士到中國「尋根、尋魂」。



2026年，是大韓民國臨時政府在上海設立100周年。

李在明壓軸行程是訪問位於上海馬當路的大韓民國臨時政府舊址。

韓國人通常將該機構視為反抗日本侵略者殖民統治，建立獨立政權的起點，是大韓民國的根。

李在明還要在中國尋找民族之魂———抗日義士安重根。

去年12月18日，李在明就與內閣成員專門討論過迎回安重根義士遺骸之事宜。但他的遺骸一直找不到，只知道大致範圍--中國大連的旅順監獄墓地及元寶山一帶。

安重根在韓國只有一個衣冠塚（最左邊），位於首爾龍山區孝昌公園內的三義士陵園。

中國方面多次大力協助尋找安重根遺骸，這件事本身就已成為中韓共同追尋正義、尊重歷史的重要象徵。

安重根遺骸下落不明，最主要原因就是日本人刻意隱匿。

安重根是韓日關係的敏感點，在日本人嘴裏，安重根是不可翻案的「恐怖分子」。

韓國獨立運動烈士安重根，1909年10月26日在哈爾濱火車站成功刺殺推動簽訂《乙巳條約》並擔任日本首任朝鮮統監的伊藤博文。

時任日本內閣官房長官菅義偉公開聲稱安重根為「恐怖分子」。他還說，安重根是一名已經被定罪的「犯罪者」。

這就是日本對歷史的態度，明明是日本人在侵略別人、屠殺別人、殖民別人，卻誣衊那些勇於反抗侵略者的義士為「恐怖分子」。

它不說安重根為什麼要刺殺伊藤博文，只是一味地強調刺殺事件本身，故意割裂因果關係，顛倒黑白。

這跟日本說自己是「核武器唯一受害國」的賣慘邏輯有什麼區別？

在朝鮮人與韓國人心目中，安重根是一位無可爭議的民族英雄。

2014年1月19日，安重根義士紀念館在哈爾濱開館。第二天，日本政府就跳出來跟中國外交部抗議。

安重根生於1879年，那時朝鮮半島國號為 「朝鮮王朝」 （李氏朝鮮），1897年，高宗將國號改為 「大韓帝國」。

1910年，純宗（高宗之子，末代君主）在日本脅迫下，與日本簽訂 《日韓合併條約》 ，朝鮮王朝滅亡。

安重根和戰友們自稱為「大韓人」 （指1897年至1910年間存在的「大韓帝國」）

他臨終前寫下「大韓國人安重根」，這裏的「大韓國」並非是指今天的韓國。

安重根出生地是朝鮮王朝的黃海道海州府，也就是今天的朝鮮黃海南道海州市。

所以，朝韓雙方都將安重根奉為民族英雄和愛國義士。

第一義士

安重根祖父安仁壽是朝鮮王朝鎮海縣監，父親安泰勳是一名進士。安重根5歲入私塾，學漢學。他的著作如《安應七歷史》《東洋和平論》等，都是用中文寫的。

安重根的父母

少年安重根並不喜歡讀書，喜歡弄槍舞刀、騎馬射箭，他最崇拜的英雄是項羽和荊軻。

安重根成年後，正值朝鮮王朝存亡之際。

1895年10月8日深夜，400多名日軍守備隊和日本浪人衝進朝鮮王宮，殺害了明成王后，並對她進行辱屍，幕後主使就是伊藤博文。

兩年後，高宗李曦改朝鮮國號為「大韓帝國」。

1905年11月17日，在伊藤博文威逼利誘下，日本通過《乙巳保護條約》將朝鮮半島變成準殖民地。

日本明治维新后第一任首相伊藤博文。1906年，伊藤博文自封朝鮮「統監」，成了「太上皇」。

同時，伊藤博文強迫「大韓帝國」向日本借款1600萬元，利息高達每年300萬元，想永久性地盤剝和控制朝鮮半島經濟。

為了償還巨債，韓國掀起了「國債報償運動」，安重根積極投身此活動，呼籲大家不要做日本人的奴隸。此時，他想的還是「教育救國」。

但日本人對於反抗者，不是抓捕就是殺害，安重根逃亡中國。

他親眼目睹了日本人的種種殘暴罪行，終於認識到教育無法救國，只有武裝鬥爭才是唯一齣路。

安重根來到海參崴的新韓村，說服韓國前軍官李範允，建立了一支3000多人的「大韓義軍」，籌得資金30萬元採購武器。

1908年7月，安重根率百餘名義軍跨過圖們江進入朝鮮半島與日軍作戰，由於寡不敵眾，受傷的安重根帶着不足十名倖存者逃亡。安重根賦詩一首，鼓勵大家不要放棄：「男兒有志出洋外，事不入謀難處身。望須同志誓流血，莫作人間無義神。」

總結教訓後，安重根認為組織大規模抗日武裝力量目前並不現實，首先要做的是要喚醒整個朝鮮民族起來抵抗日本人。

而要做到這一點，就要效仿荊軻，將暗殺敵方首領作為了宣傳手段。

1909年3月2日，安重根與姜基順等11人在克拉斯基諾開會。

隨後11人斷指、血書、重誓：「汝必出力，復大韓獨立。有渝此約，即雷火落於汝之頭上，焚燒汝之身體，且累及汝之五族。」

誓畢高呼：大韓獨立萬歲！

他們將暗殺目標定為伊藤博文和賣國賊李完用。

伊藤是日本第一任首相，共四度出任首相，又是「韓國統監」，此時是樞密院議長，還是國際知名人物。

殺了他，必定會震動世界，也必定會激勵更多的抗日義士。

原計劃是在三年內殺掉伊藤。但機會來得很快，1909年秋，安重根從《遠東報》上得到消息，「前韓國統監伊藤博文將乘坐專列，於25日下午從寬城子(今長春)站出發前往哈爾濱。」

10月22日、安重根、禹德淳、劉東夏到哈爾濱埠頭區列斯亞那街（今道里區森林街）28號的韓人金成白家住下。再加上曹道先，4人組成了刺藤殺小組。

安重根根據此段火車運行時間（10小時40分），推算火車到達哈爾濱站的時間應是26日上午9時左右。

由於發現列車平時會在小站「蔡家溝」停留半小時，安重根認為這也是一個機會。

於是小組兵分兩路：禹德淳、曹道先去蔡家溝，安重根在哈爾濱等待機會。

但禹德淳在蔡家溝連動手機會都沒有，因為所有旅店當天被俄方軍警封閉，連上廁所都不允許外出。

10月26日清晨7時，安重根換上舊西裝，戴上鴨舌帽，將勃朗寧手槍裝上七顆他改裝過的子彈，坐馬車來到了哈爾濱火車站。

負責安保的俄軍只允許日本人進入，西方人和中國人都要查看通行證。安重根自稱日本記者，跟着日本人的歡迎隊伍進入候車室。在他喝茶時，9時左右，專列緩緩駛入，月台上鼓樂齊鳴。

安重根擠入歡迎隊伍第二排。

伊藤博文下車檢閲儀仗隊。檢閲畢，正好走到安重根身邊5米左右。

安重根立刻上前向伊藤開了三槍，又向其他幾個日本人開了四槍。

俄國憲兵衝過來時，安重根拋掉手槍，用俄語高呼：高麗亞烏拉！（Корея！Ура，韓國萬歲），從容被捕。

伊藤老賊左肺、左腰和腹部中槍，被送到卧鋪搶救，因內臟大出血，二十分鐘後斃命，結束了他罪惡的一生。

安重根正義的槍聲迅速傳遍了中國大江南北，《申報》《大公報》發表了數百篇報道、評論，讚揚「安重根君之奇蹟足以驚天地、泣鬼神」。

韓國男星玄彬在2024年電影《哈爾濱》飾演國民英雄安重根。（《哈爾濱》電影劇照）

日本人則如喪考妣，在國際上控訴韓國的搞恐怖行動。

袁世凱題詞，「平生營事只今畢，死地圖生非丈夫。身在三韓名萬國，生無百歲死千秋。」

孫中山題詞，「功蓋三韓名萬國，生無百歲死千秋，弱國罪人強國相，縱然易地亦藤候。」

章太炎稱他為「亞洲第一義俠」。

周總理後來說：「中日甲午戰爭後，中朝人民反對日本帝國主義侵略的鬥爭，是20世紀初，安重根在哈爾濱刺殺伊藤博文開始的。」

我們對安重根的評價從來沒有變過，他就是一位英雄、義士、義俠。

搞恐怖活動的，恰恰是日本侵略者。

1910年2月14日，日本設在旅順的關東都督府地方法院判處安重根死刑。

為了引誘安重根承認日韓合併的正當性，日本人讓英俄辯護律師勸他上訴（暗示他可以不死）

安重根說：我不怕死，所以不上訴。假如我有罪，就罪在我是個善良而弱小的韓國國民！

他在獄中開始寫《東洋和平論》。他每寫完一個書法條幅，就將左手摁在作品上，落款都是「大韓國人安重根」，這個斷指手掌成為了韓國反抗侵略的象徵。

由於日本人陰謀無法得逞，1910年3月26日上午10時，安重根在旅順監獄絞刑室被執行死刑，年僅31歲。

死後，日本人不許安重根母親收屍，而是將屍身秘密掩埋。因為日本人怕他的骸骨會變成韓國人反抗日本的精神源泉。

為了誣衊安重根，美化殖民統治，日本報紙造謠說：日本為朝鮮人民免費提供了糧食…但恐怖組織「大韓義軍」的安重根卻對日本人發起了襲擊，請國際社會公平對待日本……

更令人噁心的是，日本人在上海找到了安重根妻子金亞麗，將他們年僅3歲的幼子安俊生帶走。

安俊生被「培養」成了親日派，1939年10月7日，他代表老爹到日本向伊藤博文靈位道歉，稱日韓合併是理所應當之事。還和伊藤博文兒子合影，以示「日韓親善」，醜態百出。

日本戰敗投降後，安俊生沒臉見人，離開上海，去了美國。

2014年，「安重根義士紀念館」開館，我們根本沒有搭理日本的抗議，並邀請外媒記者團參觀，讓大家好好看看日本犯下的罪行。

日本人氣得半死，說什麼這是「鼓勵暴力」、「歌頌罪犯」、「縱容恐怖主義」之類的鬼話。

一個將二戰甲級戰犯供奉在靖國神社的國家，居然還有臉指責為反抗侵略者而犧牲的英雄為「恐怖分子」，這是何等的無恥！

李在明在中國「尋根」、「尋魂」，也是在幫韓國年輕人樹立正確史觀。

歷史不容忘記，教訓殷鑑不遠。

誰是真正的朋友，誰是真正的敵人？韓國人民應當擦亮眼睛， 做出正確選擇。