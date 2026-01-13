菲律賓宿霧市垃圾堆填區倒塌　增至逾10死

菲律賓宿霧市（Cebu）一處垃圾堆填區上周四（1月8日）發生垃圾山倒塌意外，迄今死亡人數已上升至11人。



事發於上周四下午4時左右，一名垃圾堆填區的員工吉隆（Joey Boy Gealon）透露稱，倒塌發生得毫無預兆，當時自己在現場聽到尖叫聲和巨大的撞擊聲。

吉隆亦稱，員工們多年來一直對垃圾堆積的高度感到擔憂。

2026年1月10日，工人在菲律賓宿霧市的垃圾填埋場崩塌現場進行救援行動。（Reuters）

宿霧市長阿奇瓦爾 (Nestor Archival) 在事故後表示，「所有救援隊伍都將繼續全力以赴搜尋和營救失蹤人員，並嚴格遵守安全規程。」

市長亦稱，「市政府向公眾和受災民眾家屬保證，在救援行動進行期間，將採取一切必要措施，確保安全、透明、負責，並提供人道援助。」

2026年1月10日，工人在菲律賓宿霧市的垃圾填埋場崩塌現場進行救援行動。（Reuters）

此類垃圾堆填區與露天垃圾場，長期以來一直是菲律賓眾多城鎮的安全與健康隱患，尤其在鄰近貧困社區的區域，當地居民常在垃圾堆中翻找廢棄物與剩餘食物。