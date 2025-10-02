菲律賓地震增至72死294傷　建築倒塌多人被困　宿霧省進緊急狀態

菲律賓宿霧省（Cebu）海域9月30日發生6.9級淺層強烈地震，當地民防機構指遇難人數已增至72死，另有294人傷。地震導致多棟建築倒塌損毀，包括北部一間超過百年歷史的地標建築聖羅莎教堂，當地居民連夜幫忙挖掘尋找瓦礫下的生還者。



路透社報道，宿霧省已宣布進入緊急狀態，當地政府在地震後一度發出海嘯警報，震後還伴隨多次餘震，受災最嚴重的宿霧有近100萬人口。由於地震影響市區與旅遊區，預計傷亡數字會繼續上升，加上多處斷水斷電，增加救援難度。

當地官員指，當地目前急需食水、糧食及挖掘用的重型機器。菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）承諾會迅速提供援助。

今次地震的震央位於中部宿霧省（Cebu）與萊特省（Leyte）之間的海域，震源深度為10公里。

2025年10月1日，菲律賓宿霧省，圖為救援人員來到廢墟徹夜搜救。（Reuters）

這次地震是菲律賓自2013年發生保和（Bohol）7.2級地震後，造成傷亡最慘重的一次地震，當年地震造成222人死亡，976人受傷。

▼更多當地受災圖片▼