涉生成裸體圖像　印尼暫封鎖馬斯克旗下AI平台Grok

印尼調查馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智能（AI）應用Grok涉嫌生成情色內容，宣布暫時封鎖用戶使用。



印尼通訊和數碼事務部星期六（1月10日）發表聲明稱，為「保護婦女、兒童和整個社區免受利用人工智能技術生成的虛假色情內容的風險」，已對Grok實施臨時禁令。部門也要求社媒平台X立即就此做出澄清。

通訊和數碼事務部長梅蒂雅強調，政府認為未經同意的深度偽造性行為嚴重侵犯了數碼空間的人權、尊嚴和國家安全。

2024年4月13日，美國加州，全球首富馬斯克（Elon Musk）出席在洛杉磯舉行的突破獎（Breakthrough Prize）頒獎典禮。（Reuters）

Grok的母公司為億萬富翁馬斯克旗下的xAI，它剛在周五（9日）宣布，將限制社媒平台X上大多數用戶使用AI生成圖像的功能，用戶如今須付費才能使用服務。此前，這項功能因生成女性和兒童的裸體圖像而受到廣泛譴責。

不過，Grok的獨立應用程式與X分開運作，目前仍允許用戶免費生成圖片。

