AI偽造色情圖像　馬來西亞印尼禁馬斯克Grok　英國對X啟動調查

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下xAI公司開發的聊天機器人Grok先後遭印尼和馬來西亞禁用後，英國通訊管理局（Ofcom）周一（1月12日）對X啟動正式調查。



英國通訊管理局發聲明稱，有令人深感擔憂的報道稱，X上的Grok AI聊天機器人帳戶被用於創建和分享包括兒童在內的裸體人物照片，裸露的人體影像「可能構成親密影像濫用或色情內容，涉及兒童的色情影像可能淪為兒童性剝削的素材」。

聲明指，英國通訊管理局1月5日已聯絡X，要求其說明已採取哪些措施保護英國用戶，X已在規定時間內做出回應。

印尼數碼部長哈菲德（Meutya Hafid）1月10日稱，相關禁令旨在「保護婦女、兒童及廣大公眾免受利用人工智能技術生成的虛假色情內容的風險。」

印尼數碼部長哈菲德（Meutya Hafid）2026年1月10日稱，涉及Grok的禁令旨在「保護婦女、兒童及廣大公眾免受利用人工智能技術生成的虛假色情內容的風險。」（網頁截圖）

馬來西亞11日也宣布實施臨時禁令，原因是「Grok多次被用於生成色情、露骨、極端猥褻的不雅內容，以及未經同意的影像操控內容，其中更包括涉及女性與兒童的內容。」