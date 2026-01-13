歐盟南美自貿協議簽署在即　法國農民抗議　350拖拉機闖巴黎示威

歐盟與南美洲國家組成的南方共同市場（Mercosur）締結貿易協議，簽約在即，引來法國農民不滿，擔心南美國家大量廉價農產品進口歐洲，他們1月13日駕駛數百部拖拉機赴巴黎示威。



法國農民2026年1月13日駕駛拖拉機赴巴黎示威，抗議歐盟與南方共同市場的自由貿易協定（Reuters）

農民於清晨時份駕駛約350部拖拉機前往巴黎，封鎖多條高速公路，然後在國民議會外聚集。

法國主要農業聯合會（FNSEA）指農民們決心留在巴黎，直到訴求得到「回應」，要求與總理見面，「若我們未能這麼做，那麼我們會一直待到最後。」當地傳媒報道，法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）政府辦公室將接待一個農民代表團。

2026年1月13日，法國農民赴巴黎抗議歐盟-南方共同市場自由貿易協定，並卸下大量薯仔，稱是供巴黎市民享用（Reuters）

歐盟之前於1月9日初步通過決議，支持與南方共同市場的貿易協定，為兩方1月17日在巴拉圭簽署協議鋪平道路。

這項協定醞釀25年，協定將創建一個人口超過7億的巨大市場，可讓歐盟和南美洲多個大型經濟體包括巴西、巴拉圭和阿根廷等走得更近，取消90%以上產品的進口關稅，獲得歐洲商界支持，但遭受歐洲多地農民強烈反對。

歐洲新聞電視台（Euronews）較早前引述不滿協議的歐洲農夫表示，他們反對協議是因為南方共同市場國家的農夫不用遵守歐盟嚴格的農業規則，會給歐洲同行造成激烈的競爭：「我們要遵守很多規則，而他們卻不用，但（歐盟）依然願意進口更多農產品。」