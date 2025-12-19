歐洲農民激烈示威抗議　反對歐盟南美自貿協議憂慮生計

數千名農民12月18日聚集在比利時布魯塞爾，利用拖拉機封鎖道路，並投擲馬鈴薯和雞蛋，及四處縱火，有建築物玻璃被擊碎；隨後事態升級以致爆發警民衝突，警方出動催淚氣體和高壓水砲驅趕。當天，歐盟領導人與包括主要拉美國家組成的「南方共同市場」（Mercosur）——商討自貿協議。這批示威者的行動是反對雙方達成協議，這些歐洲農夫擔心，南美國家在較為寬鬆的標准下生產的大量廉價農產品進口，會給他們帶來壓力。



歐洲新聞電視台（Euronews）引述參與布魯塞爾抗議的農夫表示，他們反對協議是因為，南方共同市場國家的農夫不用遵守歐盟嚴格的農業規則，給歐洲同行造成激烈的競爭：「我們要遵守很多規則，而他們卻不用，但（歐盟）依然願意進口更多農產品。」

有支持者認為，有關協議將為北京的出口管制和華盛頓的關稅政策提供替代方案。批評者則警告說，該協議會削弱環境法規，並損害歐盟的農業部門。

2025年12月19日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）、歐洲理事會主蓆科斯塔（Antonio Costa）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在比利時布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會期間舉行新聞發布會。(Reuters)

歐盟與南方共同市場協議為何重要？

南方共同市場由5個南美國家組成：巴西、阿根廷、烏拉圭、委內瑞拉和巴拉圭。該區域性組織目前對歐盟的汽車、機械和食品徵收35%的關稅，而後者對南美農產品徵收約15%關稅。

這項協議的談判已經持續了25年，一年前達成，但仍有待批准。它將涵蓋一個擁有7.8億人口、約佔全球國內生產總值四分之一的市場。該協議將在15年內取消歐盟與南方共同市場五個成員國之間幾乎所有商品的關稅。一些關鍵農產品將透過配額和部分減稅的方式進行管理。歐盟可以向南美洲出口更多汽車、機械和葡萄酒，以換取南美牛肉、糖、大豆和大米更容易進入歐洲市場。

2025年12月18日，比利時布魯塞爾，圖為農民到場集會，反對歐盟與南方共同市場達成自由貿易協定。（Reuters）

法國政府14日要求推遲歐盟與南方共同市場貿易協定的關鍵投票。意大利17日表示，它已加入法國反對該協議的行列。

歐洲對外關係委員會高級研究員德馬雷（Agathe Demarais）表示，該協議也代表了西方國家和中國在拉丁美洲的戰略競爭。她說：「如果歐盟與南方共同市場自由貿易協定未能簽署，可能會將拉丁美洲經濟體推向北京的軌道」。