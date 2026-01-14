匈牙利4月12日大選　美媒民調顯示歐爾班選情不妙

匈牙利將於4月12日舉行國會選舉。這意味着，現任總理歐爾班（Viktor Orban）只有三個月的時間可以扭轉支持率低迷的局面。



匈牙利總統舒尤剋（Tamás Sulyok）星期二（1月13日）在臉書（Facebook）上宣布：「投票定於2026年4月12日（星期天）。自由選舉的權利是民主的基石之一。我鼓勵每個人行使這項權利。」

歐爾班於1998年至2002年首次出任總理，之後於2010年再次就任總理至今。受生活費危機、經濟增長疲軟和貪腐盛行影響，他領導的青年民主主義者聯盟（Fidesz，簡稱青民盟）目前在多數民調中落後。

2025年10月23日，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）在歐洲理事會峰會結束後，在歐盟總部舉行了一場記者會。（Getty）

這給反對派領袖馬扎爾（Peter Magyar）提供取而代之的機會。馬扎爾是蒂薩黨（Tisza）黨魁，他成功地把大部份反對派團結起來，並吸引對青民盟失望的選民。

低迷的民調支持率，引發人們對歐爾班總理生涯是否即將終結的揣測。歐爾班日前說，青民盟將在2月20日之前宣布總理候選人。他近期多次稱，認為自己就是最佳人選。

政治新聞網站Politico的民調匯總顯示，目前蒂薩黨以49%的支持率，領先支持率為37%的青民盟。馬扎爾承諾，若當選將加強司法獨立與打擊腐敗。

歐爾班被視為歐盟內部的主要「攪局者」，經常在烏克蘭、性少數群體權益、對俄制裁等問題上，與布魯塞爾和其他歐洲國家唱反調。

彭博社上個月報道，歐爾班正考慮擔任總統，並通過修改法律，把總統變成匈牙利權力最大的職位。歐爾班此前說，他一直都在考慮這個做法。

不過，歐爾班在1月5日的記者會上否認有意轉向總統制，稱現有政治體制「將繼續存在」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

