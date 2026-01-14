伊朗示威｜示威或已致逾3000死　成近代史上死亡人數最多事件之一

《紐約時報》星期二（1月13日）引述目擊者的描述稱，伊朗政府軍向手無寸鐵的抗議者開槍，至今有多達3000人死亡。



伊朗政府對近期席捲全國的大規模抗議活動實施了近乎全面的通訊封鎖，但逐漸浮出水面的影片和目擊者的證詞表明伊朗政府正在對騷亂進行致命的鎮壓。

目擊者稱，政府軍開始向手無寸鐵的抗議者開槍，並指他們顯然使用自動武器，而且有時似乎是無差別掃射。醫院人員說，之前被送入醫院的人多數被霰彈槍擊傷，但現在都是槍傷和顱骨骨折。一名醫生稱之為「大規模傷亡事件」。

儘管通訊被封鎖，但流出的畫面反復顯示一排排裹屍袋。在反對派活動人士上傳到社交媒體的影片中，可以看到家屬圍坐在敞開的屍袋旁痛哭，屍體上滿是鮮血。而在伊朗國家電視台播出的畫面中，一名身穿藍色手術服的太平間工作人員站在一間白色室內裏，周圍整齊地擺放着屍袋。

在伊朗德黑蘭卡赫里扎克法醫醫學中心附近的停屍間，屍體躺在擔架上和地上。圖為2026年1月10日社交媒體截圖。(Reuters)

伊朗全國範圍的死傷人數目前尚不清楚。人權組織正努力聯繫伊朗境內的連絡人，按照他們通常核實資訊的方法，已統計到500多人死亡。

多名美國官員說，美國情報機構保守估計，迄今已有超過600名抗議者被殺。這些機構指伊朗目前的抗議活動和鎮壓行動比2022年或其他近期的反政府起義暴力得多。

一個匿名伊朗衛生部高級官員透露，全國約有3000人死亡，但他試圖將責任推給煽動騷亂的「恐怖分子」。他說，這個數字包括數百名安全人員。另一個匿名伊朗政府官員說，他看到一份內部報告提到至少3000人死亡，並表示死亡人數可能還會上升。

如果消息得到證實，這將是伊朗近代史上死亡人數最多的事件之一。

美國總統特朗普（Donald Trump）13日接受哥倫比亞新聞網（CBS News）訪問時說，如果伊朗政府開始對抗議者處以絞刑，美國將對伊朗採取「非常強硬的行動」，但他沒有具體說明是什麼行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

