伊朗官員斥特朗普為殺人犯　伊朗防長：若遭侵犯將更強力回應

美國總統特朗普（Donald Trump）1月13日表示，已取消與伊朗官員的所有會面，並鼓勵伊朗民眾繼續抗議，稱援助即將到來，但未透露具體細節。針對特朗普的聲明，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）隨後在社交平台上表示，特朗普和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）是伊朗人民的「主要殺人犯」。



2026年1月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）到訪密西根州的福特汽車生產中心。 （Reuters）

特朗普向示威人民稱「援助正在路上」

特朗普13日在Truth Social稱：「伊朗的愛國者們，繼續抗議，接管你們的機構吧！！！記住那些兇手和施暴者的名字。他們將付出沉重的代價。」他還說：「我已取消與伊朗官員的所有會面，直至（他們）停止對示威者的無端殺戮行為，援助正在路上。」

特朗普其後被媒體問及，「援助正在路上」是什麼意思時，他未有正面回答，稱記者要自己去弄明白。

2025年6月26日，伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）出席上海合作組織防長會議。（Getty Images）

人權組織：示威已釀逾2000人死亡

伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）同日再次警告，若敵人侵犯伊朗領土，伊朗將以更強力度回應。

針對美國近日揚言干預，納西爾扎德表示，「如果這些威脅付諸行動，我們將全力保衛國家，直至流盡最後一滴血，我們的防禦將讓他們痛苦不堪。」他又警告，任何向潛在侵略行為援助的國家都，也將成為合法打擊目標。

另外，總部位於美國的人權活動家通訊社（HRANA）表示，示威已至少造成2,003人死亡，當中有1,850人是示威者、135名政府相關人員、9名18歲以下人員，以及9名未參加抗議的平民。該組織又稱，已有16,784人被拘留，這一數字較前一天公佈的大幅增加。