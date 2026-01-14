法國德國同步增百億軍費大規模擴軍　應對歐洲防務變化

法國政府宣布將啟動一項招募行動，為一項為期10個月的新自願制國民服役計劃招募數以千計的年輕人，首批參與者將於9月開始服役。同時，德國也已開始招募新兵，旨在大幅擴充武裝力量。



這項計劃於去年11月由總統馬克龍（Emmanuel Macron）公布，面向18至25歲的法國青年，旨在強化法國在不確定安全環境下的防禦能力。此舉被視為歐洲戰略調整的一部份，各國因美國政策取向變化及俄羅斯安全威脅加劇而調整戰略。

從9月起，將有3000名年輕人加入法國海陸空三軍，在法國本土執行任務；到2027年這一人數將增至4000人，並在2030年前達到每年1萬人。參與者每月將獲得約800歐元（約7262港元）的補貼，執行的任務包括天災救援、反恐監控等。

2026年1月8日，法國巴黎，總統馬克龍（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮向法國大使發表講話。（Reuters）

法國防長沃特蘭（Catherine Vautrin）指出，服役後，參與者可以重返平民生活、加入預備役或選擇留在軍中，這反映了軍隊向混合模式發展的長期演變。她說，該計劃預計將在2026年耗資1億5000萬歐元（約13.62億港元），並在2026年至2030年間累計耗資23億歐元（約208億港元）。

此外，德國軍方已開始通過招募數以千計的新兵來擴充武裝力量。在該計劃下，當局已開始為18歲的年輕人進行登記，目標是將現役軍人規模從約18萬2000人擴大至25萬5000人至27萬人，並再增加約20萬名預備役人員。

2025年11月9日，德國柏林，總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）在貝勒維宮（Bellevue Palace）官邸發表講話。（Reuters）

在冷戰結束後至俄烏戰爭爆發前的十多年間，預算削減導致歐洲武裝部隊捉襟見肘，士氣低落，造成招募和留任困難。根據德國政府去年3月發佈的報告，士兵編製崗位空缺達28%，軍官職位空缺為20%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

