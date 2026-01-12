G7峰會與特朗普80大壽撞期 法國決定順延
撰文：韓學敏
法國政府已將原定於6月14至16日舉行的七國集團（G7）峰會推遲至6月15至17日，以避開美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 6月14日80歲生日當天在白宮舉辦的終極格鬥冠軍賽（UFC）活動。
特朗普去年10月在維珍尼亞州集會宣布將於生日當天在白宮舉辦「大型UFC賽事」。UFC總裁懷特（Dana White） 本週透露活動細節後，法國作為2026年G7輪值主席國，隨即調整於埃維昂（Évian）舉辦的峰會日期。
白宮高級官員證實：「作為自由世界領袖，我們的夥伴認為特朗普總統出席G7峰會至關重要。」
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏） 發言人未直接回應調整是否與UFC活動相關，僅表示新日期是「與G7夥伴協商的結果」。馬克龍此前強調，G7需「回歸解決經濟危機的初心」，協調國際政策應對全球失衡。
