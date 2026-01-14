李在明晤高市早苗強調日韓關係　憂「唐羅主義」加大防務負擔

韓國總統李在明與日本首相高市早苗1月13日在日本的奈良市舉行會談，就如何加强韓日合作與維繫對美關係進行探討。



據日經新聞報道，高市早苗與李在明就「韓日關係的戰略重要性」達成共識，强調美韓日合作關係的重要性，但擔憂美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）主張將域外勢力排除出西半球的「唐羅主義」戰略對合作同盟的影響。

高市在會談開始時強調, 與李在明就「韓日關係的戰略重要性」達成了共識。李在明表示「在瞬息萬變的國際秩序中，必須朝着更好的方向發展」。雙方還在會談中商定繼續開展首腦間的穿梭外交。

在會談後的記者會上，雙方一致強調了日美韓三國合作的重要性。三國框架以朝鮮和中國的軍備擴張為背景，持續加強包括聯合演習在內的合作。不過，當前這一合作關係正出現令人擔憂的動向。

圖為2026年1月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在底特律經濟俱樂部（Detroit Economic Club）發表演說。 （Reuters）

原因是特朗普將重心轉向西半球，置美國利益於首位，甚至通過關稅政策對日本、韓國等同盟國施壓，並要求進一步加大防務經費負擔。分析認爲可能導致美國減少對亞洲的介入，引發韓日對中朝俄的軍事擔憂。

年初，美國入侵委內瑞拉並擄走總統馬杜羅（Nicolás Maduro），韓日兩國選擇優先維繫與美同盟關係，並未對此事表達明確反對。