卡尼訪華｜中加關係破冰　積極磋商「電動車換油菜籽」互降關稅

加拿大總理卡尼（Mark Carney）1月14日抵達北京，開始對中國進行為期四天的正式訪問。彭博社同日引述消息人士稱，中國將提議放寬對加拿大油菜籽產品的部份限制，以換取加方下調對中國製電動車的關稅。



該匿名消息人士稱，除了討論下調對中國製電動車關稅外，中方還將在會談要求加方降低對其他中國工業產品的關稅。

2026年1月14日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）抵達北京首都國際機場展開訪華行程，一名11歲女童向他獻花。（Reuters）

路透社報道，加拿大外長阿南德（Anita Anand）14日稍早受訪時稱，雙方此前就中方限制加拿大油菜籽出口一事進行的整體磋商富有成效。她強調，卡尼此次訪華之行皆在重塑兩國之間複雜的雙邊關係。

加拿大杜魯多（Justin Trudeau）政府2024年起對中國電動車徵收100%關稅，中方後來反制並於去年對加拿大油菜籽產品徵收近76%反傾銷稅。

2017年12月5日，中國北京，圖為釣魚台國賓館內，擺放中國與加拿大國旗。（Getty）

報道預計，卡尼將於15日會晤國務院總理李強，並於翌日會晤國家主席習近平，討論包括貿易、能源和國際安全在內的議題。