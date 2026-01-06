加拿大前副總理方慧蘭接受澤連斯基邀請　出任其經濟發展顧問

加拿大前副總理，長期擔任自由黨議員的方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，她將在「未來數周」內辭去國會議員的職務，此前她接受烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的邀請，出任其經濟顧問。



《加拿大廣播公司》（CBC）1月5日報道，方慧蘭在其社交平台發文指：「烏克蘭正處於當今全球爭取民主鬥爭的前沿，我很高興有機會以無償經濟顧問的身份為澤連斯基總統做出貢獻。」

方慧蘭發文宣布出任澤連斯基經濟顧問：

方慧蘭提到：「在未來數周，我也會辭去議員職務。我要感謝選民多年來對我的信任。我非常榮幸能成為你們的代表。」

據報道，方慧蘭擁有烏克蘭血統，曾於2019至2024年擔任加拿大副總理。長期以來，她一直在加拿大國內大力反對俄羅斯入侵烏克蘭。

澤連斯基在其社交媒體帳戶上表示：「現在，烏克蘭需要加強內部韌性。這既是為了烏克蘭的復甦，如果外交能夠盡快取得成果；也是為了加強我們的防禦，如果由於我們的伙伴拖延，結束這場戰爭需要更長時間。」

澤連斯基發文宣布委任方慧蘭出任其經濟發展顧問：

一位與方慧蘭關係密切的消息人士透露，澤連斯基於12月22日，方慧蘭在烏克蘭期間邀請她擔任志願經濟顧問一職，方慧蘭在平安夜將此事告知首相卡尼（Mark Carney）。

消息人士指，方慧蘭認為這份新工作是她過往工作的延續，並且對加拿大和烏克蘭都有益處。

2025年9月，方慧蘭宣布離開聯邦內閣，並且不會參加下屆聯邦選舉。同一天，總理卡尼宣布方慧蘭將出任加拿大協助烏克蘭重建特別代表。

2026年1月5日，烏克蘭基輔，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）與加拿大前副總理方慧蘭（Chrystia Freeland，右）會晤時握手。（Reuters）

方慧蘭1月5日發聲明表示，她將「卸任」這一職位。