日媒：立憲民主及公明兩黨考慮組新黨　抗衡高市早苗執政陣營

日本共同網1月14日引述消息人士稱，在野的日本立憲民主黨與公明黨已開始就眾議院選舉合作展開協調，並將組建新黨納入考慮範圍，冀對抗首相高市早苗及其領導的自民黨執政陣營。



報道指，公明黨方面提議，黨魁齊藤鐵夫等現任議員，將從小選區撤出，在全國各地支持立憲民主黨的候選人。立憲民主黨則提議，將各黨比例代表候選人登記在同一名單上。

2025年12月17日，日本東京，首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

報道稱，立憲民主黨與公明黨考慮到高市早苗內閣的支持率高企，他們在眾議院院選舉中或將面臨苦戰，因此冀望從根本上強化黨派合作來擴大支持，凝聚中道勢力抗衡執政陣營。

立憲民主黨黨魁野田佳彥與齊藤鐵夫已於12日舉行會談，就選舉合作同意探討「更高層次」的協作。

高市早苗1月14日在官邸與自民黨幹事長鈴木俊一、日本維新會黨首吉村洋文等人會談，正式告知他們自己希望在23日召集的例行國會盡快解散眾議院，進行眾院選舉。