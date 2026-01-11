共同社：高市早苗告知自民黨　擬1.23解散眾議院

日本共同網1月10日引述消息人士指，日本首相、自民黨總裁高市早苗向黨內相關人士表示，正考慮在預定於23日召集的國會新會期開啟時，解散眾議院。



報道指，高市早苗去年10月出任首相以來，她領導的內閣支持率維持7成水平。此前自民黨內部份人士認為，應盡早解散眾議院。《讀賣新聞》早前報道指，考慮在這個時間解散眾議院，很有可能是因支持率高企。

2025年9月16日，日本東京，位於東京市中心的國會議事堂。（Getty）

自民黨及日本維新會組成的執政聯盟，目前在眾議院僅佔微弱多數。報道分析，執政聯盟若在眾議院缺少1人，則達不到465個額定席位過半數的233席。即便經過眾院選舉，執政黨在參院仍為少數派，執政工作不穩定的局面將持續。

報道指，眾院選舉日程以「1月27日發布公告、2月8日投計票」和「2月3日發佈公告、2月15日投計票」為主要方案，消息人士說，政府內部亦有謹慎論調，認為應該優先令新一年度預算在3月底前獲得國會通過。