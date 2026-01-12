民調指高市早苗內閣支持率表現強勁　日媒：為解散眾議院帶來動力

日媒周日（1月11日）發布民意調查指，高市早苗內閣支持率本月上升2.3個百分點，達到78.1%，表現強勁。



JNN報道，分析人士認為，支持率急劇上升給高市早苗帶來考慮解散眾議院的新動力。另一方面，內閣不支持率下降2.1個百分點，僅為18.6%。

高市早苗所屬的執政黨自民黨的支持率上升0.2個百分點，達到29.7%，而主要反對黨立憲民主黨的支持率為5.0%，低於上次調查。自民黨的執政聯盟夥伴日本維新會的支持率穩定在5.0%。

圖為2025年12月17日，日本東京，首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

國民新黨崛起引人注目，上升2.2個百分點至6.3%。調查還顯示，有40.3%的受訪者無黨派歸屬。這一有影響力的群體常常在日本選舉結果中扮演決定性角色。

報道稱，調查周六和周日進行，通過隨機數字撥號方式聯繫固網電話和手提電話用戶，覆蓋全國2,653名18歲及以上成年人，共收到1,015份有效回復，佔總數的38.3%。