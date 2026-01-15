特朗普稱得悉伊朗境內「殺戮」正停止　視情況決定會否採軍事行動

伊朗示威愈演愈烈之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月14日表示，他們被告知伊朗境內的「殺戮」行為正在停止，伊方也沒有處決示威者的計劃，並指他將視乎情況決定會否對伊朗採軍事行動。



美媒及英國《衛報》報道，特朗普14日在白宮出席活動時表示，他從伊朗方面的「重要消息來源」得悉，伊方沒有處決計劃，也沒有處決行動。

2026年1月14日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室舉行的法案簽署儀式上發表講話。（Reuters）

特朗普透露：「今天（伊朗）原本應該有很多死刑執行，但現在看來不會執行了......我們是從可靠渠道得知這消息，我希望這是真的。」報道引述相關家屬和美國務院，伊朗方面原打算處決26歲示威者蘇丹尼（Erfan Soltani）。

被記者追問是否已排除軍事打擊伊朗的可能性時，特朗普表示將觀察事態發展後，再作相關決定。

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普的3D列印微模型和伊朗國旗。（Reuters）

特朗普12日接受曾威脅指，如果伊朗當局執意處決被拘留的示威者，美國將採取「非常強硬」的行動。