特朗普對H200等部分先進晶片加徵25%關稅

據白宮發佈的一份情況說明書，美國總統特朗普（Donald Trump）星期三（1月14日）對部分先進計算晶片加徵25%關稅，其中包括英偉達H200人工智慧處理器和超微半導體（AMD）的類似半導體MI325X。



公告以國家安全為由，旨在激勵晶片製造商在美國生產更多半導體，並減少對臺灣等地晶片製造商的依賴。

公告指出：「美國目前僅能完全生產所需晶片的約10%，嚴重依賴外國供應鏈。這種對外國供應鏈的依賴構成重大的經濟和國家安全風險。」

雖然英偉達、AMD和英特爾等美國公司設計了許多應用最廣泛的晶片，但大多數晶片都是在海外生產，其中很多是由台積電生產。台積電尚未對白宮的最新宣佈置評。

圖為2026年1月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在底特律經濟俱樂部（Detroit Economic Club）發表演說。 （Reuters）

根據情況說明書，此次關稅不適用於為美國資料中心（人工智慧晶片的主要消費領域）、初創企業、非資料中心消費應用、非資料中心民用工業應用，以及美國公共部門應用而進口的晶片。

情況說明書還指出，特朗普近期可能還會對半導體及其衍生產品的進口加徵更廣泛的關稅，以激勵國內製造業的發展。

本文獲《聯合早報》授權轉載

