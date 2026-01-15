伊朗暫時關閉領空 除獲批航班外禁止一切飛機進出
伊朗當局對國內持續不斷的示威採取強硬手段，美國威脅可能就此採取行動，局勢持續升溫。根據伊朗在美國聯邦航空管理局（FAA）發布通知，伊朗在1月14日晚關閉領空，除了少部份獲批准的國際航班外，其餘飛機不得進出，措施預料維持兩個多小時，但有可能會延長。
路透社引述美國官員指，美國正從中東撤走部份人員，此前有伊朗高官表示，德黑蘭已警告鄰國，如果華府發動攻擊，伊朗將對美國基地進行還擊。
航班追蹤網站Flightradar24顯示，俄羅斯航空Aeroflot AFLT.MM一班原定前往德黑蘭的航班，在領空關閉後中途折返莫斯科。印度靛藍航空（IndiGo）亦表示，旗下部份國際航班受到影響。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一威脅會就伊朗鎮壓反政府示威採取強硬行動，他周三則表態指伊朗事態逐漸停止，將視情況決定會否採取行動。
