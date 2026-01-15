路透：中國海關通知英偉達H200晶片不得入境　如同暫時禁止

路透社1月14日引述的3名知情人士報道，中國海關部門本周告知報關人員，英偉達（Nvidia）H200 人工智能晶片不得進入中國。知情人士表示，中國政府部門並未說明最新指示背後的理由，也沒有明說這是正式禁令還是臨時措施。



報道指，知情人士進一步透露中方政府官員周二已召集國內科技公司開會，明確指示除非必要，否則不得採購 H200 晶片，「官方的措辭非常嚴厲，基本上等同於暫時禁止，但未來情況若有變化，也可能有所調整。」

報道指，雖然中國企業對H200晶片需求強勁，但目前不清楚北京打算全面禁止、以扶植本土晶片業發展，抑或是仍在考慮管制措施，還是打算把這一點當成與美國談判的籌碼。

美國特朗普(Donald Trump)政府周二正式放行英偉達晶片出口中國，但附帶一些條件，例如對中國出口不得超過美國客戶總銷量的 50%。(Reuters)

另據美國科技媒體 The Information日前報道，中國政府本周告知部分中國科技企業，只有在特定情況下才會批准企業採購 H200 晶片，如與大學合作進行研發。