特朗普稱格陵蘭被中國軍艦包圍　丹麥外長：與事實不符

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重提接管格陵蘭， 丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）1月14日聯同格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）到華府，與美國副總統萬斯（JD Vance）及國務卿魯比奧（Marco Rubio）會面。特朗普此前聲稱格陵蘭周圍「到處都是中國軍艦」，丹麥外長則反駁稱該說法與事實不符。



綜合外媒報道，特朗普此前一再聲稱，中國正在擴大在北極地區的影響力，美國出於安全考量需要擁有格陵蘭。丹麥外交大臣拉斯穆森在會後告訴記者，特朗普關於格陵蘭「被俄羅斯和中國軍艦包圍」的說法與事實不符。

圖為 2026年1月14日，丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）到訪華府，準備與美國官員會面。（Reuters）

拉斯穆森說，

聲稱我們周圍到處都是中國軍艦，這並非事實。根據我們的情報，大約10年來，格陵蘭都沒有中國軍艦出現過。

在白宮會晤後，拉斯穆森在丹麥大使館外向媒體表示，這次訪問是丹麥方面提出的。此前幾個月，特朗普一直在社交媒體上堅持稱美國應該擁有格陵蘭島。拉斯穆森表示，這次訪問的目的是為了緩和緊張局勢，並將「非黑即白」的公開辯論轉向「一個可以容納細微差別的討論」。

白宮發布漫畫籲格陵蘭在美國及中俄之間選邊：

拉斯穆森表示，儘管討論坦誠且富有建設性，但在如何確保格陵蘭的長期安全方面，雙方仍然存在「根本分歧」。他指出，根據1951年的一項國防協議，美國已經享有廣泛的格陵蘭軍事准入權，並且可以自由要求擴大駐軍規模。

但他強調，「任何不尊重丹麥王國領土完整及格陵蘭人民自決權的主張，當然是完全不可接受的。因此我們與特朗普政府之間仍存在根本性分歧。」