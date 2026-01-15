特朗普：阻礙烏克蘭和平協議的並非普京　而是澤連斯基

美國總統特朗普（Donald Trump）告訴路透社，阻礙潛在和平協議的並非俄羅斯，而是烏克蘭。這一說法與歐洲盟友的立場截然相反，後者一直堅稱莫斯科對結束烏克蘭戰爭興趣寥寥。



特朗普星期三（1月14日）在白宮橢圓形辦公室接受路透社專訪時說，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已準備好結束這場持續了近四年的戰爭。他稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的態度則更為謹慎。

特朗普說：「我認為他（普京）已經準備好達成協議。我認為烏克蘭還沒做好達成協議的準備。」

當被問及為何美國主導的談判至今仍未能解決俄烏戰爭時，特朗普回答說：「因為澤連斯基。」

特朗普1月14日稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）對和平協議的態度更為謹慎。（Reuters）

路透社報導指，特朗普的言論表明，他對澤連斯基再次感到失望。兩位總統的關係長期以來一直不穩定，儘管在特朗普重返白宮的第一年裡，兩人的互動似乎有所改善。

記者問特朗普，為什麼認為澤連斯基在談判中有所保留，他沒有詳細說明，只說：「我只是覺得，你知道的，他很難達成協議。」

澤連斯基已公開排除向莫斯科做出任何領土讓步的可能性，稱根據烏克蘭憲法，基輔無權放棄任何土地。

當被問及是否會在下周於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上與澤連斯基會面時，特朗普表示會，但暗示尚未制定任何計畫。

