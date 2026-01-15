林肯號航母打擊群正調派中東　據報特朗普或24小時內軍事打擊伊朗

伊朗局勢緊張升溫，最新傳出美國總統特朗普（Donald Trump）可能即將下令攻擊伊朗。路透社報道，兩位前歐洲軍官指出，美國可能在24小時內干預伊朗，還有以色列官員稱，特朗普已決定介入，惟行動的規模和時間尚未明確。但也有西方官員坦言，特朗普政府的戰略難以預測，目的是讓各方都保持警惕。另一方面，伊朗官員放話，如果遭到美國攻擊，伊朗將打擊區域內的美軍基地。



根據長期關注軍事動態的開源情報帳號「OSINTdefender」指出，美國空軍已開始將軍機撤離位於卡塔爾的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。監測畫面顯示，至少有6架KC-135R/T「同溫層」空中加油機（Stratotanker）陸續飛離該基地；外界分析，此舉可能涉及美軍應對伊朗潛在行動的戰術調整。巧合地，英國也自卡塔爾一個空軍基地撤走部分人員，以因應美國可能發動的攻擊。

「亞伯拉罕·林肯」號：圖為2022年1月26日，美國海軍核動力航母「亞伯拉罕·林肯」號Facebook專頁發布的照片，顯示「亞伯拉罕·林肯」號在海上航行。（USS Abraham Lincoln CVN 72 Facebook）

在伊朗爆發抗議活動之際，美國在伊朗週邊部署了更多軍事力量，加劇了外界對美國可能進行軍事干預的猜測。美媒News Nation周三報道，美軍尼米茲級航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）及其打擊群正從南海向中東中央司令部方向移動。

不過，有分析指，這次林肯號航母及其打擊群的移動與任何立即採取的軍事行動未必有直接關係，因為相關的移動大約需要一周時間才能完成。

鑑於伊朗國內局勢不穩，英國政府周三建議公民不要前往伊朗，並警告指：「如果您是已在伊朗的英國公民，無論是居民還是遊客，請認真考慮您的行程以及您繼續停留所面臨的風險。」另外，意大利、西班牙、波蘭等歐洲國家呼籲其公民盡快離開伊朗。